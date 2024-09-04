UEFA'dan Atilla Karaoğlan'a görev
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında görev alacak.
FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda İsviçre ile Arnavutluk arasında 6 Eylül Cuma günü oynanacak müsabakayı yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Lozan kentinde Tuiliere Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Müsabakada Direnç Tonusluoğlu ise 4. hakem olarak görev alacak.
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