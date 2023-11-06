UEFA'dan Lale Orta'ya görev

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Lale Orta'nın UEFA U17 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:43
UEFA'dan Lale Orta'ya görev
Abone Ol google-news

UEFA gözlemcisi Lale Orta, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, Lale Orta'nın 7-13 Kasım tarihlerinde Arnavutluk'ta oynanacak müsabakalarda görev yapacağı belirtildi.


Lale Orta türkiye futbol federasyonu uefa

İlgili Haberler

TFF'den MHK Başkanı Lale Orta kararı!

TFF'den MHK Başkanı Lale Orta kararı!
Lale Orta'dan Erman Toroğlu'nun iddialarına yanıt!

Lale Orta'dan Erman Toroğlu'nun iddialarına yanıt!
Konyaspor'dan MHK Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı!

Konyaspor'dan MHK Başkanı Lale Orta'ya istifa çağrısı!

En Çok Okunan Haberler