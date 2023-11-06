UEFA'dan Lale Orta'ya görev

Yayınlanma: 06.11.2023 - 17:43

Güncelleme: 06.11.2023 - 17:43

UEFA gözlemcisi Lale Orta, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, Lale Orta'nın 7-13 Kasım tarihlerinde Arnavutluk'ta oynanacak müsabakalarda görev yapacağı belirtildi.