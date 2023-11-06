UEFA'dan Lale Orta'ya görev
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Lale Orta'nın UEFA U17 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacağını açıkladı.
UEFA gözlemcisi Lale Orta, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası A7 Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasında, Lale Orta'nın 7-13 Kasım tarihlerinde Arnavutluk'ta oynanacak müsabakalarda görev yapacağı belirtildi.
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