Son dakika: UEFA'dan Rus kulübü Spartak Moskova ile ilgili flaş karar
UEFA, Leipzig ile Spartak Moskova arasındaki Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmesini iptal etti. Bu karar sonrası Leipzig, doğrudan çeyrek finale yükselecek.
Alman Bild gazetesi, UEFA'nın Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Leipzig-Spartak Moskova eşleşmesini iptal ettiğini yazdı.
Bu kararla birlikte Leipzig, direkt olarak çeyrek finale yükseldi.
Öte yandan UEFA'nın bu kararı Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle ve oyuncuları koruma amacıyla aldığı ifade edildi.
Leipzig CEO'su Oliver Mintzlaff yaptığı açıklamada, "UEFA ile yakın temas halindeyiz. Onlara ve kararlarına güvenimiz tam. Maçların iptal edilmesini bekliyoruz" diye konuştu.
UEFA, 28 Mayıs'ta oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini de Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinden alıp, Paris'e vermişti.
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