Galatasaray’ın paylaşımına Rizespor’dan yanıt: ‘Kaçak çay galiba’
Süper Lig 27. haftasında oynanan Galatasaray-Çaykur Rizespor maçının ardından iki takımın sosyal medya hesabından atışma yaşandı. Galatasaray'ın göndermesine, Rizespor'dan hakem Ümit Öztürk'lü yanıt geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösteren Çaykur Rizespor, sahadan 4-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.
Maçın ardından Galatasaray’ın resmi hesabından tabağında 4 şeker olan çay fotoğrafı "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız?" ifadeleriyle paylaşıldı.
Bu paylaşımı alıntılayan Çaykur Rizespor, müsabakanın hakemi Ümit Öztürk’ün tartışmalı kararları nedeniyle "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" notunu yazdı.
2 takımın paylaşımı da saniyeler içerisinde binlerce beğeni aldı.
Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba!— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 27, 2022
Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar! https://t.co/hc3n3ONgsd
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