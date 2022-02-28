Galatasaray-Rizespor maçındaki penaltı kararlarını hakemler değerlendirdi
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ettiği maça goller kadar verilen iki penaltı ve kart tercihleri damga vurdu.
beIN Sports'un hakem yorumcuları Lale Orta, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım, Ümit Öztürk ve yardımcılarının kararlarını masaya yatırdı. İşte beIN Trio programında değerlendirilen kararlar:
Marcao'nun Gedson'a müdahalesi var mı, devam kararı doğru mu?
Lale Orta: Kesinlikle sarı kart verilmeliydi. Kontrolsüz hareket.
Deniz Çoban: Faul var. Sınırda bir pozisyon. Sarı verse olabilirdi.
Bülent Yıldırım: Kesinlikle faul verilmeli. Sağ ayakla yaptığı sindirme, süpürme hareketiyle limitleri zorladı. Minimum çok net bir ikazda bulunmalıydı.
Omar - Gedson mücadelesinde faul var mı, ikinci sarı kart gerekir mi?
Lale Orta: Hakem ters faul kararı verdi. Sarı kart gerekmez. Topa giden ayak dize vuruyor. Rizespor lehine faul olmalıydı.
Deniz Çoban: Faul ters. Omar topla oynuyor. Ekstra bir hareketi yok. Kalkan ayak bir şekilde yere inecek. Kontrolsüz bir hareket ama sarı kart düşünülmez. Faul verilecekse Rizespor lehine olmalıydı.
Bülent Yıldırım: Omar ile Gedson risk alarak top için mücadeleye geliyor. İkisinin de oynama şansı var. Daha erken davrandığı için Omar cezalandırılmaz. Faul kararı yanlış. Faulü yapan Omar'dı. İkinci sarı kart gerekmez.
Galatasaray'ın birinci penaltısından önce Gedson'a faul var mı, devam kararı doğru mu?
Lale Orta: Yanlış karar. Faul var.
Deniz Çoban: Yanlış karar. Faul var. Topla oynama niyeti olmadan rakibe sert bir müdahalesi var Berkan'ın. Sarı kart. Gedson'a net faul var. Kırmızı da çıkabilir. Yanlış denemez.
Bülent Yıldırım: Yanlış karar. Gedson'a faul var. Sarı kart gerekir.
Galatasaray lehine verilen 1. penaltı kararı doğru mu?
Lale Orta: Bu penaltı kararı doğru.
Deniz Çoban: Gomis'in topla oynamasını engelleyecek bir hamlesi yok. Gomis topla oynadıktan sonra kaleci hamle yapıyor. Sadece temas var. Gomis'in de penaltı beklentisi yok. Hakemin de penaltı vermeye niyeti yok. Hatalı karar.
Bülent Yıldırım: Yumruk, diz vursa penaltı ama Gomis topu oynadı. Kaleci teması azaltmak için kendini geriye doğru da atıyor. Futbolun kabul edeceği bir penaltı değil bu.
Yusuf Sarı'nın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Lale Orta: Penaltı verilmeliydi. Normalde değil ama bu maçın standartında onlara penaltı verildiyse buna da verilmeliydi.
Deniz Çoban: Penaltı kararı verilmeliydi. Oyuncu topa gidemiyor.
Bülent Yıldırım: Penaltı kararı verilmeliydi. Yusuf'u itip toptan uzaklaştırıyor.
Baiano'ya verilen ikinci sarı kart kararı doğru mu?
Lale Orta: İkinci sarı kart asla değil. İlk sarı kart için bile ağır. Yanlış karar.
Deniz Çoban: İkinci sarı kartı gerektirecek bir hareket yok. Yanlış karar.
Bülent Yıldırım: Futbolun adalet anlayışı ikinci sarı kart kararıyla uyuşmuyor. Yanlış karar.
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