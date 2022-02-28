Galatasaray-Rizespor maçındaki penaltı kararlarını hakemler değerlendirdi

Galatasaray lehine verilen 1. penaltı kararı doğru mu?

Lale Orta: Bu penaltı kararı doğru.

Deniz Çoban: Gomis'in topla oynamasını engelleyecek bir hamlesi yok. Gomis topla oynadıktan sonra kaleci hamle yapıyor. Sadece temas var. Gomis'in de penaltı beklentisi yok. Hakemin de penaltı vermeye niyeti yok. Hatalı karar.

Bülent Yıldırım: Yumruk, diz vursa penaltı ama Gomis topu oynadı. Kaleci teması azaltmak için kendini geriye doğru da atıyor. Futbolun kabul edeceği bir penaltı değil bu.