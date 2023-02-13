UEFA'dan Türkiye ve Suriye kararı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 18:40
UEFA'dan Türkiye ve Suriye kararı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından UEFA da yeni bir karar aldı.

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlarda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

UEFA'DAN "SİZİNLEYİZ" MESAJI

Ayrıca karşılaşmalarda panolarda, Türkçe ve Arapça olarak "Sizinleyiz" mesajı gösterilecek.

Futbolcular ve hakemler ise isteğe bağlı olarak kollarına siyah bant takabilecek.


uefa uefa şampiyonlar ligi kahramanmaraş deprem

İlgili Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Depremde ölmek asla kaderimiz olamaz'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: 'Depremde ölmek asla kaderimiz olamaz'
Tarihi Kahta Kalesi depremde zarar gördü

Tarihi Kahta Kalesi depremde zarar gördü
Gaziantep'te depremin etkisi ile 3 noktada dev çukur oluştu

Gaziantep'te depremin etkisi ile 3 noktada dev çukur oluştu

En Çok Okunan Haberler