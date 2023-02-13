UEFA'dan Türkiye ve Suriye kararı
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen Türkiye ve Suriye için UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak karşılaşmalar öncesi saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından UEFA da yeni bir karar aldı.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde bu hafta oynanacak maçlarda Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
UEFA'DAN "SİZİNLEYİZ" MESAJI
Ayrıca karşılaşmalarda panolarda, Türkçe ve Arapça olarak "Sizinleyiz" mesajı gösterilecek.
Futbolcular ve hakemler ise isteğe bağlı olarak kollarına siyah bant takabilecek.
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