UEFA'dan Xavi'ye men cezası!
PSG ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında kırmızı kart gören Barcelona Teknik Direktörü Xavi, 2 maç men cezası aldı.
PSG ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında kırmızı kart gören Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin cezası belli oldu.
UEFA, İspanyol teknik adama iki Avrupa maçından men etme kararı aldı.
Xavi Hernandez, gelecek sezon Barcelona'nın başında kalması halinde 2 maçta takımını yalnız bırakacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dolar 20 lira olursa ne olur?
- Eylem Tok ve oğlu hakkında kırmızı bülten kararı
- Şirin Payzın'dan ayrılık kararı
- MetroPOLL anketinde AKP'ye kötü haber
- 'Ya kendilerine gelecekler veyahut da...'
- Evini satacaklara, birden fazla evi olanlara kötü haber
- Pep Guardiola'dan Arda Güler yorumu
- Yetki sadece Erdoğan’da!
- MSB kaynakları 'skandalı' doğruladı!
- Depremde yıkılan binadan çıkarılan ziynet eşyaları kayıp