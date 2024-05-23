UEFA'dan Xavi'ye men cezası!

PSG ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında kırmızı kart gören Barcelona Teknik Direktörü Xavi, 2 maç men cezası aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 21:40
UEFA'dan Xavi'ye men cezası!
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PSG ile oynadıkları Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında kırmızı kart gören Barcelona Teknik Direktörü Xavi'nin cezası belli oldu.

UEFA, İspanyol teknik adama iki Avrupa maçından men etme kararı aldı.

Xavi Hernandez, gelecek sezon Barcelona'nın başında kalması halinde 2 maçta takımını yalnız bırakacak.


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