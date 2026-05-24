Uğur Uçar: 'Futboldan alacağım var demiştim'

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımın Süper Lig'e yükselmesinin ardından konuştu.

Uçar, "Gerçekten çok zorlu bir periyotta geldik ama futbolcular bizi çok iyi karşıladı. Çok iyi bir aile ortamı vardı. Biz buna uyum sağlamaya çalıştık, her oyuncuya dokunmaya çalıştık ve sonucu Süper Lig oldu. Çorum halkına armağan olsun" dedi.

Sözlerine devam eden Uğur Uçar, "Futboldan alacaklarım var demiştim. Futbolculuk dönemimde Konya'da ağır bir sakatlığım olmuştu. Bugün de kısmet Konya'da kupayı kaldırmak oldu" diye konuştu.

Uğur Uçar, gelecek sezon planları ve Süper Lig'deki hedefler için, "Hedefimiz, önce bir yapılanmaya gideceğiz. Transfere, kalacak oyunculara bakacağız. Doğru planlama ile ilk sene Süper Lig'de kalmak istiyoruz. Maç maç gideceğiz. Nerede olduğumuzu o zaman bakacağız" sözlerini sarf etti.