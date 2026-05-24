Uğur Uçar: 'Futboldan alacağım var demiştim'

24.05.2026 22:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımın Süper Lig'e yükselmesinin ardından konuştu.

Uçar, "Gerçekten çok zorlu bir periyotta geldik ama futbolcular bizi çok iyi karşıladı. Çok iyi bir aile ortamı vardı. Biz buna uyum sağlamaya çalıştık, her oyuncuya dokunmaya çalıştık ve sonucu Süper Lig oldu. Çorum halkına armağan olsun" dedi.

Sözlerine devam eden Uğur Uçar, "Futboldan alacaklarım var demiştim. Futbolculuk dönemimde Konya'da ağır bir sakatlığım olmuştu. Bugün de kısmet Konya'da kupayı kaldırmak oldu" diye konuştu.

Uğur Uçar, gelecek sezon planları ve Süper Lig'deki hedefler için, "Hedefimiz, önce bir yapılanmaya gideceğiz. Transfere, kalacak oyunculara bakacağız. Doğru planlama ile ilk sene Süper Lig'de kalmak istiyoruz. Maç maç gideceğiz. Nerede olduğumuzu o zaman bakacağız" sözlerini sarf etti.

İlgili Konular: #süper lig #Çorum FK #Uğur Uçar

Esenler Erokspor'u 2 golle devirdi: Süper Lig'e yükselen son takım Çorum FK Çorum FK, TFF 1. Lig yükselme play-off final maçında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi.
Bodrum FK'yi 2 golle mağlup etti: Süper Lig yolunda finalin adı: Çorum FK - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur rövanşında Sipay Bodrum FK'yı uzatmalarda geçen Çorum FK, toplamda 2-1'lik skorla finale yükseldi. Çorum temsilcisi, Süper Lig bileti için finalde Esenler Erokspor ile kozlarını paylaşacak.
Çorum FK - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Trendyol 1. Lig Yükselme Play-off 1. Tur maçında Çorum FK, sahasında Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak.