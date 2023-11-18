Uğurcan Çakır için büyük iddia! İtalyan devi milli kaleciyi yakın takibe aldı...
Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Roma'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rui Patricio'nun yerine belirlediği adaylardan birinin de Uğurcan Çakır olduğu belirtildi.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır için bir kez daha Roma iddiası geçildi. NTVSpor'da yer alan habere göre Roma, Rui Patricio'nun yerine 3 aday belirledi ve bu isimlerden biri de Uğurcan Çakır.
35 yaşındaki Rui Patricio ile vedalaşmaya hazırlanan Roma'nın Michele Di Gregorio ve Wladimiro Falcone'nin yanı sıra Uğurcan Çakır'la da ilgilendiği vurgulandı.
Gregorio ve Falcone'nin 10 milyon euronun altında bir rakama Transfer edilebileceği, Uğurcan Çakır'ın da son aylarda ilgiyle takip edildiği kaydedildi.
Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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