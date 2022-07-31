Uğurcan Çakır: 'Olimpiyat bize uğurlu geliyor'
Trabzonspor'un başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır, Süper Kupa'daki Sivasspor maçı sonrası konuştu.
Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği Turkcell Süper Kupa maçı sonrası görüşlerini aktardı.
Başarılı file bekçisi, "Yeni sezon için çok güzel bir başlangıç oldu. Takım arkadaşlarımız çok çalıştı. Hocamızın gösterdiği analizlerin hepsini yaptık. Hak ederek kazandık. Taraftarlarımıza armağan olsun. Hedefimiz yine şampiyonluk. İnşallah bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki kaleci, "Ben ve takım bu statta 3 kupa aldık. Çocukken de maçları izliyordum. Burası bize uğur getiriyor. Üstümde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Rıza Çalımbay hocanın da üstümde emeği vardı. Onlara da başarılar diliyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
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