Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan flaş talip: Bonservis bedeli belli oldu!

İskoçya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Celtic, Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır ile ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan Celtic'in milli kaleci için gözden çıkardığı bonservis bedeli belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.04.2024 - 14:59
Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan flaş talip: Bonservis bedeli belli oldu!
Abone Ol google-news

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır yeni sezonda Avrupa hayalini gerçekleştirebilir. Milli kaleci için Celtic'in devrede olduğu iddia ediliyor.

The Sun'da yer alan habere göre, Joe Hart ile yollarını ayırmaya hazırlanan Celtic, 36 yaşındaki İngiliz kalecinin yerine Uğurcan Çakır'ı düşünüyor.

Haberde Uğurcan Çakır'ın menajerinin sözleşme şartlarını görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda Glasgow'a gideceği vurgulandı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Öte yandan Uğurcan Çakır'ın da teknik direktör Brendan Rodgers ile zoom görüşmesi yapacağı aktarıldı. Celtic'in 28 yaşındaki milli kaleci için 7.5 milyon sterlini (8.75 milyon Euro) gözden çıkardığı iddia edildi.

Bu sezon ligde ve kupada 33 maça çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 40 gol gördü. Deneyimli eldiven 10 maçta da kalesini gole kapadı. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.


trabzonspor haberleri Celtic haberleri uğurcan çakır haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan karşılıklı 'fair play' jestleri

Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan karşılıklı 'fair play' jestleri
Trabzonspor: 'Adalet geç de olsa yerini buldu'

Trabzonspor: 'Adalet geç de olsa yerini buldu'
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verilen cezalar için karar!

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verilen cezalar için karar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

TFF'den seçim açıklaması: 'EURO 2024'ün bitişi göz önüne alınarak...'

TFF'den seçim açıklaması: 'EURO 2024'ün bitişi göz önüne alınarak...'
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi!

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi!
Süper Kupa'da yaşananlar Avrupa basınında: 'Türkiye'de skandal'

Süper Kupa'da yaşananlar Avrupa basınında: 'Türkiye'de skandal'
AİHM’den Osman Kavala kararı!

AİHM’den Osman Kavala kararı!
Okyanus Koleji tartışması yargıya taşınmıştı: Savcılık kararını verdi ‘Kovuşturmaya yer yok’ dedi

Okyanus Koleji tartışması yargıya taşınmıştı: Savcılık kararını verdi ‘Kovuşturmaya yer yok’ dedi
4 ay önce Burak Sergen’den boşanmıştı… Nihan Ünsal yeniden nişanlandı

4 ay önce Burak Sergen’den boşanmıştı… Nihan Ünsal yeniden nişanlandı
Fenerbahçe'den çekilme kararının ardından ilk açıklama: 'Dik durmaya devam edeceğiz'

Fenerbahçe'den çekilme kararının ardından ilk açıklama: 'Dik durmaya devam edeceğiz'
Hazar Ergüçlü’den ‘Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ itirafı!

Hazar Ergüçlü’den ‘Kuzey Güney’ ve ‘Medcezir’ itirafı!