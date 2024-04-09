Uğurcan Çakır'a Avrupa'dan flaş talip: Bonservis bedeli belli oldu!

Yayınlanma: 09.04.2024 - 14:59

Güncelleme: 09.04.2024 - 14:59

Trabzonspor'un deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır yeni sezonda Avrupa hayalini gerçekleştirebilir. Milli kaleci için Celtic'in devrede olduğu iddia ediliyor.

The Sun'da yer alan habere göre, Joe Hart ile yollarını ayırmaya hazırlanan Celtic, 36 yaşındaki İngiliz kalecinin yerine Uğurcan Çakır'ı düşünüyor.

Haberde Uğurcan Çakır'ın menajerinin sözleşme şartlarını görüşmek üzere önümüzdeki haftalarda Glasgow'a gideceği vurgulandı.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Öte yandan Uğurcan Çakır'ın da teknik direktör Brendan Rodgers ile zoom görüşmesi yapacağı aktarıldı. Celtic'in 28 yaşındaki milli kaleci için 7.5 milyon sterlini (8.75 milyon Euro) gözden çıkardığı iddia edildi.

Bu sezon ligde ve kupada 33 maça çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 40 gol gördü. Deneyimli eldiven 10 maçta da kalesini gole kapadı. Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile 2027'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor.