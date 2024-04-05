Trabzonspor: 'Adalet geç de olsa yerini buldu'

Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası tutuklanan ve daha sonra sebest kalan taraflarla ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 21:22
Trabzonspor: 'Adalet geç de olsa yerini buldu'
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Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası tutuklanan ve daha sonra sebest kalan taraflarla ilgili açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, "17 Mart 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmanın ardından tutuklanan ve haftalardır hukuka aykırı bir şekilde tutuklu bulunan son iki taraftarımızın da tahliye edilmesiyle adalet geç de olsa yerini bulmuştur.

Taraftarlarımızın yeniden özgürlüklerine kavuşması, adaletin tecellisi adına önemli bir adımdır.

Bu vesile ile taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir; kanun önünde eşitlik ilkeleri gereği, sürecin her anının takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz." ifadeleri kullanıldı.


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