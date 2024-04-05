Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan karşılıklı 'fair play' jestleri

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trabzon'da oynanan olaylı maçta centilmen davranışlar gösteren iki futbolcu Eren Elmalı ve Serdar Dursun için karşılıklı "fair play" jestinde bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.04.2024 - 17:35
Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan karşılıklı 'fair play' jestleri
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Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Trabzon'da oynanan olaylı maçta centilmen davranışlar gösteren iki futbolcu için karşılıklı "fair play" jestleri yapıyor.

Trabzonspor, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kuruluna yaptığı başvuruda, olaylı maçtaki centilmen davranışları dolayısıyla sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun'u "mart ayı fair play ödülü"ne aday gösterdi.

Trabzonspor'un Serdar Dursun'u ödüle aday göstermesinin ardından sarı-lacivertli kulüp de bu jeste jestle karşılık verdi.

Fenerbahçe Kulübü de bordo-mavili futbolcu Eren Elmalı'yı "mart ayı fair play ödülü"ne aday göstererek centilmenliği sürdürdü.

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu Başkanı Ali Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki kulübün müracaatlarının kurula ulaştığını belirterek, kararın en yakın zamanda kamuoyuna açıklanacağını söyledi.


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