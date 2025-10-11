Ukrayna ilk galibiyetini 5 golle aldı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu 3. maçında İzlanda ve Ukrayna karşılaştı.

Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında 4 gol çıktı. Ukrayna, 14. dakikada Malinovskyi ile öne geçti. İzlanda, 35. dakikada Ellertsson ile skoru eşitledi. Konuk ekip, 45'te Gutsulyak ile öne geçerken, 45+5'te Malinovskyi ile farkı 2'ye çıkardı.

İkinci yarıda İzlanda, 59'da Gudmundsson farkı önce 1'e indirdi, 75'te skoru 3-3'e getiren golü kaydetti. Ukrayna, 85'te Kaliuzhnyi ile yeniden öne geçti. Konuk ekip, 89. dakikada Ocheretko ile 5. golü buldu ve maçı 5-3 kazandı.

Ukrayna elemelerde ilk galibiyetini aldı ve puanını 4 yaptı. İzlanda 3 puanda kaldı.