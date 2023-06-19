Ukrayna - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ukrayna, EURO 2024 Elemeleri'nde Slovakya'da Malta'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.06.2023 - 11:01
Ukrayna - Malta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Sergiy Rebrov yönetimindeki Ukrayna, C Crubu'nda Michele Marcolini'nin takımı Malta ile karşılaşacak.

UKRAYNA - MALTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Rusya - Ukrayna Savaşı sebebiyle Slovakya'nın Trnava kentindeki Anton Malatinsky Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

UKRAYNA - MALTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Ruddy Buquet'nin yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Ukrayna, C Grubu'ndaki son maçında Kuzey Makedonya deplasmanından 3-2'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

Malta ise kendi evinde ağırladığı İngiltere'ye 4-0 mağlup olmuştu.


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