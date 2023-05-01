Ukraynalı judoculardan Dünya Şampiyonası'na boykot kararı

Ukrayna Judo Federasyonu, Katar'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na Rus ve Belaruslu sporcuların katılması sebebiyle turnuvayı boykot edeceklerini açıkladı.

AA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 21:35
Ukraynalı judoculardan Dünya Şampiyonası'na boykot kararı
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Ukrayna Judo Federasyonu, Rus sporcuların katılımına izin verilmesini boykot etmek amacıyla bu ay düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yer almayacaklarını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa katılan Rus judocuların, Dünya Şampiyonası'nda yer alacağı iddia edilerek, "Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlatılan saldırıya Rusya ordusu adına katılan birçok sporcu, bu şampiyonada mücadele edecek. Ukrayna'nın, bölgesini savunmak adına Rusya'ya karşı verdiği mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Federasyon olarak Dünya Şampiyonası'na katılmama kararı aldık" ifadeleri kullanıldı.

Georgii Zantaraia

RUS VE BELARUSLU JUDOCULAR TURNUVAYA KATILABİLECEK

Açıklamada, aralarında milli judocuların da yer aldığı 250'nin üzerinde Ukraynalı sporcunun, saldırılar sırasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), 7-14 Mayıs tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek şampiyonaya Rus ve Belaruslu judocuların "tarafsız sporcu" unvanıyla katılabileceğini geçen hafta açıklamıştı.


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