ULEB Avrupa Kupası karşılaşması ertelendi
ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki Frutti Extra Bursaspor-Umana Reyer maçının, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendiği açıklandı.
Tüm yurtta etkisini gösteren yoğun kar yağışı spor karşılaşmalarını da etkilemeye devam ediyor. Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki Frutti Extra Bursaspor-Umana Reyer maçının ertelendiği duyuruldu.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, ligin 11. haftasında bugün oynanması planlanan mücadelenin olumsuz hava koşullarından dolayı İtalyan temsilcisinin Türkiye'ye gelememesi nedeniyle ertelendiği kaydedildi.
Karşılaşmanın tarihinin şartların değerlendirilmesinin ardından yeniden planlanacağı açıklandı.
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