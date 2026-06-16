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Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da "tarihi" birincilik

Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da "tarihi" birincilik

16.06.2026 21:27:00
Güncellenme:
AA
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Ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil'den İtalya'da

Eda Savcıgil, Capri–Napoli açık deniz parkurunu solo tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.
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Milli ultra maraton yüzücüsü Eda Savcıgil, İtalya'da düzenlenen Maratona del Golfo Capri–Napoli yarışında 28 kilometrelik açık deniz parkurunu 9 saatte tamamlayarak birinci oldu.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, 17 yaşındaki ay-yıldızlı ultra maraton yüzücü Eda Savcıgil, Capri–Napoli parkurunu solo olarak tamamlayan ilk Türk sporcu oldu.

Açıklamada Eda Savcıgil'in antrenörlüğünü Okyanus Yedilisi'ni (Oceans Seven) tamamlayan ilk Türk sporcu Bengisu Avcı'nın yaptığı belirtildi.

İlgili Konular: #yüzme #napoli #Eda Savcıgil

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