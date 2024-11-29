Milli futbolcu için harekete geçildi: Fenerbahçe'den sürpriz Merih Demiral hamlesi!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, milli yıldız Merih Demiral için girişimlere başladığı iddia edildi.
Devre arası için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Anderson Talisca için oyuncu ve kulübü Al-Nassr ile görüşmelerine devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, bu sırada sürpriz bir transfere de nokta koyabilir.
Yaz transfer döneminde de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Merih Demiral, yeniden kulüp yetkilileri tarafından mercek altına alındığı iddia edildi.
SUUDİ ARABİSTAN'A UÇUŞ PLANLANIYOR
Suudi Arabistan basınından Arriyadiyah'ın haberine göre; milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan Fenerbahçe, yakın tarihte Suudi Arabistan'a uçuş planlıyor.
Oyuncunun bonservisini almak isteyen sarı-lacivertli ekibin, kısa süre içerisinde Al-Ahly ile görüşmelere başlaması bekleniyor.
26 yaşındaki tecrübeli stoper, Al-Ahly ile bu sezon 15 resmi maçta görev yaptı. Merih Demiral'ın kulübüyle 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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