Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden federasyonlara tavsiye

28 Şubat 2022 Pazartesi, 18:22

IOC Yönetim Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sebebiyle iki ülke sporcuları hakkında tavsiye kararı aldı.

IOC, yaptığı açıklamada, alınan kararın "küresel spor müsabakalarının bütünlüğünü korumak ve tüm katılımcıların güvenliğini sağlamak" amacıyla olduğunu söyledi.

IOC, ayrıca federasyonları, Rusya veya Belarus'tan hiçbir sporcunun veya spor yetkilisinin, Rusya veya Belarus adı altında, müsabakalarda yer almasına izin verilmemesinin sağlanmasını istedi.

Açıklamada, "Rus veya Belarus uyruklular, ister bireysel ister takım olarak, yalnızca tarafsız sporcu veya tarafsız takım olarak kabul edilmelidir. Hiçbir ulusal sembol, renk, bayrak veya marş sergilenmemelidir" ifadeleri kullanıldı.

Ancak IOC, çok aşırı durumlarda ortaya çıkabilecek sorunların etkin bir şekilde ele alınmasının ilgili kuruluşlara bırakılacağını söyledi.

Açıklamada, "Bu bağlamda, IOC Yönetim Kurulu özellikle yaklaşmakta olan Pekin 2022 Paralimpik Kış Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirdi ve Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) ve oyunlara tam desteğini yineledi" ifadelerine yer verildi.

IOC, Rusya veya Belarus'ta herhangi bir spor etkinliğinin düzenlenmemesi tavsiyesini yineledi.

PUTIN'İN NİŞANI GERİ ALINDI

Öte yandan IOC, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere, Rusya Federasyonu hükümetinde yetkili olan tüm kişilerden Olimpiyat Nişanı'nı geri alma kararı alındığını açıkladı.

IOC, kararın, "geçmişte Rus hükümeti tarafından Olimpiyat Ateşkesi'nin ve Olimpiyat Tüzüğü'nün ağır bir şekilde ihlal edilmesi gözetilerek" verildiğini söyledi.