Ümit Milli Takım, hazırlık maçında İskoçya'yı devirdi!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 22:13

Güncelleme: 03.06.2024 - 22:14

Ümit Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İskoçya ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Ay-Yıldızlı takım 2-1 galip ayrıldı.

Türkiye'ye galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Bertuğ Yıldırım ve 45. dakikada Enis Destan attı. İskoçya'nın tek golü ise 17. dakikada Tommy Conway'den geldi.

Ümit Milli Takım, İskoçya maçının ardından İtalya'ya gidecek ve çalışmalarını 5-11 Haziran tarihleri arasında A Milli Takım ile beraber sürdürecek. A ve Ümit Milli Takımları, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.

Ümit Milliler, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu maçlarına eylül ayındaki İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları ile devam edecek.