Ümit Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

10 Kasım 2021 Çarşamba, 06:45

Ümit Milli Futbol Takımı, 12 Kasım Cuma günü Belçika ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.

Sabah Crossing Schaerbeek sahasında ilk çalışmasını yapan ümit milliler, akşam ise FC Saint-Josse sahasında yaptığı antrenmanla günü noktaladı.







