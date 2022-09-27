Ümit Milliler Gürcistan'ı tek golle geçti!
Ümit Milli Takımımız, hazırlık maçında Gürcistan'ı Ömer Faruk Beyaz'ın golüyle 1-0 mağlup etti.
Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.
Mücadelede golümüzü Ömer Faruk Beyaz, 40. dakikada penaltıdan kaydetti.
Kazımcan Karataş ise 66. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da maçı statta izledi.
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