Ümit Milliler Gürcistan'ı tek golle geçti!

27 Eylül 2022 Salı, 22:38

Ümit Milli Futbol Takımı, Gürcistan ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Mücadelede golümüzü Ömer Faruk Beyaz, 40. dakikada penaltıdan kaydetti.

Kazımcan Karataş ise 66. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da maçı statta izledi.