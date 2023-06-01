Ümit Özat, Icardi'ye sözünü tuttu!

Yayınlanma: 01.06.2023 - 08:18

Güncelleme: 01.06.2023 - 08:21

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gündem yaratmaya devam ediyor.

Arjantinli golcünün, sarı kırmızılı takıma transfer olduğu dönemde Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, "Icardi, 20 gol atarsa saçımı sarı-kırmızıya boyarım" açıklaması yapmıştı.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenerek şampiyon olduğu maçta 2 gol kaydeden ve toplamda 21 gole ulaşan Icardi'den flaş bir paylaşım geldi.

Arjantinli, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Ümit sözünün arkasında bir adam olduğunu ve sözünü tutacağını biliyorum. Bütün taraftarım ve ben, seni sarı kırmızı saçla görmeyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arjantinli golcünün bu paylaşımı kısa sürede birçok taraftar tarafından paylaşıldı.

ÜMİT ÖZAT'TAN CEVAP GELDİ

Mauro Icardi'ye cevap veren Ümit Özat "Mauro Icardi öncelikle seni ve takımını tebrik ediyorum. Camiana, arkadaşlarına ve hocana sorabilirsin. Büyük golcüsün ama 2001-2007 arasında, benim kaptanlığını yaptığım Fenerbahçe'ye denk gelseydin, ne şampiyon olurdun, ne de bu kadar rahat gol atardın. Büyük futbolcusun ama en büyük değilsin." ifadelerini kullandı.

Ümit Özat, daha sonra ise "Sözümü tuttum" diyerek saçlarını boyattığını gösteren fotoğrafını paylaştı.

İşte Mauro Icardi'nin paylaşımı: