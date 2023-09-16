Ümraniyespor, 1. Lig'de dibe demir attı
Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, Çorum'a da 3-0 yenildi ve 5 maç sonunda yalnızca 2 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 3-0 kazandı.
Çorum'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Thomas Verheydt, 74. dakikada Suat Kaya ve 79. dakikada Eren Aydın kaydetti.
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniyespor, henüz kazanamadı ve 5 maç sonunda 2 puanda kaldı. Bu sezon 3. galibiyetini alan Çorum FK ise puanını 9'a yükseltti.
Ümraniyespor, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanında ilk galibiyetini arayacak. Çorum ise sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.
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