Ümraniyespor, 1. Lig'de dibe demir attı

Geçen sezon Süper Lig'de mücadele eden Ümraniyespor, Çorum'a da 3-0 yenildi ve 5 maç sonunda yalnızca 2 puanda kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.09.2023 - 22:19
Ümraniyespor, 1. Lig'de dibe demir attı
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Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 3-0 kazandı.

Çorum'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Thomas Verheydt, 74. dakikada Suat Kaya ve 79. dakikada Eren Aydın kaydetti.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniyespor, henüz kazanamadı ve 5 maç sonunda 2 puanda kaldı. Bu sezon 3. galibiyetini alan Çorum FK ise puanını 9'a yükseltti.

Ümraniyespor, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanında ilk galibiyetini arayacak. Çorum ise sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.


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Çorum FK Ümraniyespor Trendyol 1. Lig

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