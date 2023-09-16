Ümraniyespor, 1. Lig'de dibe demir attı

Yayınlanma: 16.09.2023 - 22:19

Güncelleme: 16.09.2023 - 22:19

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Çorum FK 3-0 kazandı.

Çorum'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan Thomas Verheydt, 74. dakikada Suat Kaya ve 79. dakikada Eren Aydın kaydetti.

Geçen sezon Süper Lig'den düşen Ümraniyespor, henüz kazanamadı ve 5 maç sonunda 2 puanda kaldı. Bu sezon 3. galibiyetini alan Çorum FK ise puanını 9'a yükseltti.

Ümraniyespor, gelecek hafta Eyüpspor deplasmanında ilk galibiyetini arayacak. Çorum ise sahasında Sakaryaspor'u konuk edecek.