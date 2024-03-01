Ümraniyespor, evinde iki golle kazandı!

Yayınlanma: 01.03.2024 - 22:10

Güncelleme: 01.03.2024 - 22:10

Trendyol 1. Lig 25. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında Altay ile karşılaştı.

Ümraniye Hekimbaşı Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Uğur Kaan Yıldız, 71. dakikada Strahil Popov kaydetti.

Ünraniyespor bu sonuçla ligde iki maç sonra kazandı. Altay ise son 5 maçta 3 mağlubiyetini aldı.

Bu sonuçla Ümraniyespor puanını 30'a çıkardı. Altay ise 15 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Altay, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ümraniyespor ise Manisa FK ile oynayacak.