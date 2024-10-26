Ümraniyespor kazandı, Yeni Malatyaspor eksi 3 puanda takıldı kaldı

Yayınlanma: 26.10.2024 - 15:55

Güncelleme: 26.10.2024 - 15:55

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 2-0'lık kazandı.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Benny ve 64. dakikada Kubilay Aktaş kaydetti.

Ev sahibi ekipte Georgi Minchev, 74. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

2 haftalık galibiyet hasretine son veren Ümraniyespor, puanını 17'ye çıkardı. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan ve 3 puanı TFF tarafından silinen Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.

Ümraniyespor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.