Ümraniyespor kazandı, Yeni Malatyaspor eksi 3 puanda takıldı kaldı
Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor'a da yenildi ve bu sezon çıktığı 10. maçta 10. kez sahadan mağlup ayrılarak eksi 3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Ümraniyespor ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor 2-0'lık kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Benny ve 64. dakikada Kubilay Aktaş kaydetti.
Ev sahibi ekipte Georgi Minchev, 74. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.
2 haftalık galibiyet hasretine son veren Ümraniyespor, puanını 17'ye çıkardı. Bu sezon çıktığı tüm maçlarda mağlup olan ve 3 puanı TFF tarafından silinen Yeni Malatyaspor -3 puanda kaldı.
Ümraniyespor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise sahasında Sakaryaspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #yeni malatyaspor #Ümraniyespor #Trendyol 1. Lig
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