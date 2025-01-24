Ümraniyespor, sahasında tek golle güldü
Trendyol 1.Lig'in 21. hafta maçında Ümraniyespor, sahasında Şanlıurfaspor'u 1-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 21.hafta mücadelesinde Ümraniyespor, Şanlıurfaspor'u konuk etti. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golü dakika 30'da Jurgen Bardhi kaydetti.
Ümraniyespor, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaptı. Şanlıurfaspor ise 25 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in gelecek haftasında Ümraniyespor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u ağırlayacak.
Etiketler: #Trendyol 1. Lig #Ümraniyespor #Şanlıurfaspor
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