Ümraniyespor sezonu galibiyetle kapattı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Ümraniyespor deplasmanda Giresunspor'u 2-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 19:04
Ümraniyespor sezonu galibiyetle kapattı
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Trendyol 1. Lig'in 34. ve son haftasında Ümraniyespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Ümraniyespor deplasmanda konuk olduğu Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.

Ümraniyespor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Siraçhan Nas ve 36. dakikada Atalay Babacan, Giresunspor'un golünü 58. dakikada Mehmet Keskin kaydetti.

Ümraniyespor bu galibiyetle puanını 43'e yükseltirken, küme düşmesi önceden kesinleşen Giresunspor ise sezonu 7 puanla son sırada tamamladı.


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