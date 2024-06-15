Ümraniyespor, Tuncay Şanlı'ya emanet!

Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.06.2024 - 22:52
Ümraniyespor, Tuncay Şanlı'ya emanet!
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Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ümraniyespor'un Yeni Teknik Direktörü Tuncay Şanlı! Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız!" ifadeleri kullanıldı.


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