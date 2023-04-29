Ümraniyespor: 'VAR kayıtları açıklansın'

Yayınlanma: 29.04.2023 - 01:58

Güncelleme: 29.04.2023 - 01:58

Hangikredi Ümraniyespor, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı paylaşımla 'VAR kayıtları açıklansın' çağrısında bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda 'Uzatmalarda gelen faul, uydurma bir faul ile iptal, imdada yetişen garip çizgili VAR, alelacele bitirilen maç' sözleri kullanılırken VAR kayıtlarının açıklanması gerektiği belirtildi.

İşte o paylaşım:



