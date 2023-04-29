Ümraniyespor: 'VAR kayıtları açıklansın'
Ümraniyespor kulübü, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı paylaşımla karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.
Hangikredi Ümraniyespor, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı paylaşımla 'VAR kayıtları açıklansın' çağrısında bulundu.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda 'Uzatmalarda gelen faul, uydurma bir faul ile iptal, imdada yetişen garip çizgili VAR, alelacele bitirilen maç' sözleri kullanılırken VAR kayıtlarının açıklanması gerektiği belirtildi.
İşte o paylaşım:
?? 8 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ— HangiKredi Ümraniyespor (@Umraniyespor) April 28, 2023
?? OYUNCU SAKATLIKLARI
?? 5 DAKİKA UZATMA ????
?? UZATMALARDA GELEN GOL
?? UYDURMA BİR FAUL İLE İPTAL
?? İMDADA YETİŞEN GARİP ÇİZGİLİ VAR
?? ALELACELE BİTİRİLEN MAÇ pic.twitter.com/imDV89npkU
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