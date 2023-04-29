Ümraniyespor: 'VAR kayıtları açıklansın'

Ümraniyespor kulübü, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı paylaşımla karşılaşmanın VAR kayıtlarının açıklanmasını istedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.04.2023 - 01:58
Ümraniyespor: 'VAR kayıtları açıklansın'
Abone Ol google-news

Hangikredi Ümraniyespor, Alanyaspor mağlubiyeti sonrası yaptığı paylaşımla 'VAR kayıtları açıklansın' çağrısında bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda 'Uzatmalarda gelen faul, uydurma bir faul ile iptal, imdada yetişen garip çizgili VAR, alelacele bitirilen maç' sözleri kullanılırken VAR kayıtlarının açıklanması gerektiği belirtildi.

İşte o paylaşım:



Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig süper lig Alanyaspor MHK TFF var

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler