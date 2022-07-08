Umut Bozok'un menajeri fiyat yükseltti
Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uğraş verdiği milli yıldız Umut Bozok ile anlaşmıştı ancak son anda menajerinden flaş bir talep geldi.
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur bu kez de golcü transferi için masaya oturdu.
Sergio Oliveira transferini olumlu sonuçlandıran Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur dün de Umut Bozok ve kulübü Lorient ile bir araya geldi.
Golcü futbolcu, çocukluğundan bu yana tuttuğu Galatasaray'a gelmek istediğini belirtti.
FİYAT YÜKSELTTİLER
Umut Bozok ile önce 1.5 milyon Euro'ya anlaşıldı. Ancak menajeri yıllık rakamı 2 milyon Euro'ya yükseltti. Lorient ise Galatasaray'dan 25 yaşındaki golcüsü için 4 milyon Euro bonservis talep etti.
Sarı kırmızılıların, Fransız ekibine teklifi ise 3 milyon Euro oldu. İki kulüp arasındaki yapılan pazarlıkların devam ettiği bildirildi.
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