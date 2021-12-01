Umut Meraş'ın menajeri, İtalyan devinin ilgisini doğruladı
Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Umut Meraş'ın menajeri Kemal Can Tekin, oyuncuya Napoli tarafından ilgi olduğunu doğruladı.
Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş için İtalyan ekibi Napoli'nin ilgilendiği bir süredir konuşuluyordu. 25 yaşındaki futbolcunun menajeri Kemal Can Tekin, İtalyan basınına verdiği röportajda Umut Meraş'la Serie A lideri Napoli'nin ilgilendiğini doğruladı.
Resmi bir teklifin henüz gelmediğini belirten Umut Meraş'ın menajeri, "Kesin bir şey söylemek zor. Eğer bir resmi teklif gelirse, her şey kulüpler arasındaki görüşmelere bağlı olur. Ancak Umut Meraş'a karşı bir ilgi olduğunu doğrulayabilirim. Avrupa kulüplerinin ilgisi var. Zaten Umut Meraş'ın saha içi istatistikleri de her şeyi açıklıyor. Sol kanattaki istatistikleri. Ancak Umut Meraş'ın önceliği Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçirmek. Ama dediğim gibi resmi gelişmeler olursa detaylı bir şekilde konuşabiliriz" dedi.
Umut Meraş'ın sezon başında Avrupa'dan teklifler olmasına rağmen Beşiktaş'ın projesine daha yakın hissettiğini söyleyen Kemal Can Tekin, "Le Havre sonrasında Avrupa'dan birçok kulüp Umut'u istedi. Fakat Beşiktaş'ın projesi ve teklifi daha yakın hissettirdi. Umut Meraş'ı gerçekten güçlü bir şekilde istediler. Şu anda baktığımızda doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Umut Meraş, Beşiktaş ile zaferler kazanmak istiyor. Ama dediğim gibi futbol bu ve teklifler gelirse neler olacağını görürüz" diyerek sözlerini tamamladı.
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