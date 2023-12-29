Umut Meraş'tan Atatürk paylaşımı! 'Bir çift mavi gözün izindeyiz!'

Yayınlanma: 29.12.2023 - 20:22

Güncelleme: 29.12.2023 - 20:22

Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynayacağı Süper Kupa maçı öncesi yaşanan kriz sonrası flaş bir paylaşım yaptı.

Galatasaray ile Fenerbahçe maçına saatler kala Suudi yetkililerin, maça Atatürk tişörtleri ve pankartlarının alınmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken, siyah beyazlı futbolcu Umut Meraş, "Bir çift mavi gözün izindeyiz!" paylaşımını yaptı.