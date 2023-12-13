Umut Nayir'in acı günü
Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir'in eşi Enfal Diner, 16 haftalık bebeklerinin kalbinin durduğunu ve hayata tutunamadığını açıkladı.
Fenerbahçeli futbolcu Umut Nayir'in 16 haftalık bebeği kalbi durması sonucu hayatını kaybetti.
Umut Nayir'in eşi Enfal Diner, sosyal medya hesabından acı haberi paylaşarak, "Dün doktor kontrolüne gittiğimizde 16 haftalık bebeğimizin kalbinin durduğunu öğrendik. Bugün vedalaştık kızımızla. Bize ve acımıza saygı gösterip gereken hassasiyeti göstermenizi umuyoruz." ifadelerini kullandı.
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