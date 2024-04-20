Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 30. haftasında deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2024 - 10:59
Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Thomas Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Nenad Bjelica'nın ekibi Union Berlin ile karşı karşıya gelecek.

UNİON BERLİN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Alten Försterei Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

UNİON BERLİN - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sven Jablonski'nin yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

Union Berlin, ligde oynadığı son maçta Augsburg deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı. 

Bayern Münih ise evinde ağırladığı Köln'ü 2-0 mağlup etmişti. 


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