Ünlü boksör Manny devlet başkanlığı için boksu bıraktı
Bir dönem dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında gösterilen Pacquiao, doğduğu Sarangani eyaletinden 2010 ve 2013 seçimlerinde milletvekili seçilmişti.
2022'de düzenlenecek Filipinler devlet başkanlığı seçiminde aday olacağını açıklayan yıldız boksör Manny Pacquiao, bundan böyle tüm dikkatini, 2010'dan beri içinde olduğu siyasete verecek.
42 yaşındaki Pacquiao, Facebook hesabından paylaştığı videoda, kendisine yoksulluktan kurtulma fırsatı ve daha fazla hayat değiştirme cesareti veren boksu bırakmanın hayatının en zor kararı olduğunu belirterek, "Ailemden biri, kardeşim, arkadaşım olan antrenörüm Freddie Roach başta olmak üzere ailem, yakınlarım, taraftarlarım ve kariyerim boyunca beni destekleyen herkese teşekkür ederim. Bitiş çanını duydum. Boks sona erdi." ifadelerini kullandı.
"8 farklı sıklette dünya şampiyonu olmayı başaran tek boksör" unvanının sahibi Pacquiao, geçen ay çıktığı son maçında Kübalı Yordenis Ugas'a yenilmişti. Böylece Pacquiao kariyerini 62 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.
Bir dönem dünyanın en çok kazanan sporcuları arasında gösterilen Pacquiao, doğduğu Sarangani eyaletinden 2010 ve 2013 seçimlerinde milletvekili seçilmişti. 2016'nın mayıs ayında senatoya giren Pacquiao, siyasi hayatını, iktidardaki PDP-Laban Partisi'nde sürdürüyor.
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