Ünlü gazeteci duyurdu: Galatasaray'ın Morata transferinden kazanacağı rakam belli oldu!

8.08.2025 15:06:00
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın İspanyol yıldız Alvaro Morata için Como ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeni sezonun ilk maçına çıkmaya hazırlanan Galatasaray'da Alvaro Morata ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Álvaro Morata, resmen Como'ya transfer oluyor. Galatasaray ile oyuncunun sözleşmesinin feshi için anlaşma sağlandığı iddia edildi.

GALATASARAY'A 5 MİLYON EURO 

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Morata'nın kiralık sözleşmesini sonlandırmak adına Como ile Galatasaray arasında yaklaşık 5 milyon Euro tutarında bir tazminat karşılığında anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılılar, bu bedel karşılığında İspanyol golcünün ayrılığına onay verdi.

AC MILAN'DAN COMO'YA

Morata, AC Milan tarafından Como'ya zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gönderilecek. Sağlık kontrolleri ve seyahat izni işlemleri tamamlandıktan sonra oyuncunun resmi imzayı atması bekleniyor.

Transfer sürecinde birçok kulübün radarında olan 31 yaşındaki forvet, kararını net bir şekilde verdi. Kaynaklara göre Morata, yalnızca Como'ya gitmek istedi ve tüm süreci bu doğrultuda yönetti.

İlgili Konular: #galatasaray #Alvaro Morata #Como

