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Ünlü gazeteci duyurdu... Semih Kılıçsoy'un yeni takımı belli oldu!

Ünlü gazeteci duyurdu... Semih Kılıçsoy'un yeni takımı belli oldu!

31.07.2025 16:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Ünlü gazeteci duyurdu... Semih Kılıçsoy'un yeni takımı belli oldu!

İtalya Serie A ekibi Cagliari'nin Beşiktaş ile Semih Kılıçsoy transferi için anlaşma sağladığı iddia edildi.

Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy, kariyerine Avrupa'da devam etmeye hazırlanıyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy'un transferi için siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, taraflar transfer için el sıkıştı.

19 yaşındaki Semih Kılıçsoy, geçen sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

PERFORMANSI

Geçen sezon siyah beyazlı formayla 46 maça çıkan Kılıçsoy, 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #beşiktaş #Cagliari #Semih Kılıçsoy

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