Ünlü gazeteciden flaş iddia: Galatasaray, Arjantinli yıldız ile ilgileniyor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın İngiliz temsilcisi Tottenham'da forma giyen Giovani Lo Celso ile ilgilendiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:37
Ünlü gazeteciden flaş iddia: Galatasaray, Arjantinli yıldız ile ilgileniyor!
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Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılılar ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Nico Schira'nın haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Arjantinli orta saha oyuncusu Giovani Lo Celso ile ilgileniyor.

83 MİLYON EURO'YA ALINDI

Lo Celso için şimdiye kadar 83 milyon Euro bonservis ödemesi yapıldı. 8, 10 numara oynayabilen tecrübeli futbolcu, orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.

Arjantinli orta sahanın İngiliz ekibi 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2020 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 24 karşılaşmada forma giyerken 2 gol, 2 asist üretti.


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