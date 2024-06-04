Erden Timur'dan ayrılık kararı: 'Galatasaray'ın sorunu...'

Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:13

Güncelleme: 04.06.2024 - 12:29

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erden Timur açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Şampiyonluktan 1 veya 1.5 ay önce başkanımıza bu konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce kendi talebini iletti. Şampiyonluk yarışından dolayı bunu açıklayabilmek kolay değildi. Şampiyonluk yarışında bunun söylenebilmesi imkansızdı. Florya'yı da etkilememesi gerekiyordu. Sportif AŞ'deki görevim devam ediyor demem gerekiyordu. Şampiyonluktan sonra 2 gün içinde bunu da açıklayabilirdim ama insanların kutlamalarına zarar vermek doğru değil."

'DAYANMAMIN TEK NEDENİ GALATASARAY'

"Bu kadar iftirayı, samimiyetsizliği sayabilirim, Galatasaray edebinde anlatabilirim bunları. Ben insan olarak bu tip şeylere duyarlı olması gerektiğine inanıyorum. Normal ben, haksızlığa çok çabuk tepki koyan, insani bir yanlış varsa orada durmayan, 10 yaşından beri arkadaşlarım dışında doğru düzgün arkadaş çevrem yoktur. Çevreme başka birisini almakta bile çok zorlanıyorum, çıkar ilişkilerinden dolayı. Aslında belki 1-2 ay sabredebileceğim bir yerde son 13-14 ayı aşkındır devam eden yoğun, planlı, kasıtlı, her noktasında yüzlerce kişi tarafından yapılan, binlerce insana ulaşan haksız, kasıtlı, organize iftiralara dayanmamın tek sebebi Galatasaray. Başka sebep yok."

'İFTİRALAR DURSUN DİYE SUSTUK'

"Sustuk bu iftiralar dursun diye olmadı. Bu iftiralar son 6 ayda başka seviyelere çıktı. Florya'ya taşındı bu iddialar. Tutunacak dalların hepsi kırıldı ve bu noktaya geldik."

'HER ZAMAN CAMİALAR EN BÜYÜKTÜR'

"Keşke 1 günde ben bunu diyebilseydim ama şampiyonluk yarışından dolayı diyemedim. Bu kadar büyük bir camiada bir insanın hiçbir önemi yok. Kişilerin hiçbir önemi yok. Her zaman camialar en büyük. Bu kadar şey varken konuşulmayı da istemiyorum. Ayrılığımdan dolayı kimseye kırgın değilim."

'BİR AYAĞIMIZIN TÖKEZLEMESİ BEKLENİYOR'

"Yapabileceğin tek şey susmak, çıtını çıkarmadan oturacaksın. Konuşursan kavga edersin, şampiyonluk da olmaz, hiçbir şey olmaz. Bu kişiler Galatasaray'ı düşünenler değil. Temel duygular kıskançlık. Başkanlık için potansiyel aday, ayağını kaydıralım. Tamamen bencil hisler. Bencil hisleri olana gel Galatasaray için savaşalım diyemezsin. Yok öyle bir şey. Tam tersi. Böyle konularda romantik olmayalım. Bu kadar şeye sabretmişiz, emek vermişiz, bir ayağımızın tökezlemesi bekleniyor."

'BELKİ BIRAKMAM İÇİN YAPILMIŞTIR'

"Belki de bırakmam için yapılmıştır bunlar. Tüm bu yaşananlardan sonra bir çarem kalmadı. Tutmayı düşündüğüm tüm dallar kırıldı. İçeride farklı, dışarıda farklı mı olundu? Sayın Başkan, çözüm odaklı yaklaşım göstermedi mi?"

'KİMSE SAHİP ÇIKMADI'

"Ben 1 yıl boyunca kan kustum, kızılcık şerbeti içtim. Kim sahip çıktı! Kim ne dedi? Yok öyle şeyler. Galatasaray için çok çok zorunlu olmadığı sürece konuşmamaya çalıştım. Sırf kıskançlık olmasın diye. Her yoluyla çözüm aradım ama olmadı. Olmadı bir türlü."

'GALATASARAY'IN SORUNU...'

"Ben sorayım. Sizce Galatasaray'ın sorunu bir sene şampiyon olup olmaması mı; yoksa Galatasaray her ivme kazandığında Galatasaray'a bu kadar bela açan, Galatasaray'ın gelişim, vizyon projesi üretememesini sağlayan, insanları kirleten bu kötü siyaset mi? Hangisi daha büyük sorun sizce?"

'GALATASARAY'A ZARAR VERMEK OLUR'

"Yönetim içinde mi oldu bu yönetim dışında mı? Size bu dönemde yöneticilik veya Sportif AŞ'de başkan vekilliği teklif etti mi?" sorusuna yanıt veren Erden Timur şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Başkan ikisini de teklif etti. Saydığım gerekçelerden kabul edemedim. İçi dışı gibi değil. İçinde çok önemli sağlayan, Galatasaray'a katkı sağlayan insanlar da vardı. Çok farklı konular da var. Özneyle bir şey söylemek doğru değil, kusura bakmayın. Fayda sağlayayım derken bir taraftan Galatasaray'a zarar vermek olur. Dengeli yapmak lazım. Ben Tarsus Amerikan'da okudum, abilerin ablaların her dediği yapılırdı. Ben öğrenci birliği başkanıydım, bu kuralı değiştirmek istedim. Esas mesele, büyüklerin sözünü dinlemek olduğu için mantığımızın dışında şeyleri de yaptık. Bazı şeyleri yıkmamak lazım. Kusura bakmayın, daha da net yanıt veremiyorum."

'AYRILACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM'

"Icardi gelirken, kendi menajerleri de ona söylemişti. Galatasaray'da 1 sene böyle bir şey yaşadın, bunu devam ettir. İleride yine böyle teklifler gelir. Mauro çok özel bir insan. Onunla bir şey konuşmadım o senin duygundan anlar. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Geçen sene de o kararı özveriyle verdi. Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum."

'REKORLAR KIRMIŞ BİR TAKIMIMIZ VAR'

"Önemli bir hoca geldi. Türkiye'ye de önemli bir katkı böyle isimlerin gelmesi. Seviyenin bu seviyeye gelmesinden çok önemli bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Rakibimiz de iyi bir kadro kurdu. Bunu değerli buluyorum. Başarı başka bir şey. Bizim 2 senedir farklı takımlarla şampiyonluğa ulaşmış, rekorlar kırmış bir takımımız var. Takımın da bir iskeleti var. Geçen sene ve ilk senede takımı neredeyse tamamen yenilediğimiz için çok sayıda transfer yapıldı. Bu sene duruma göre 2-3 tane veya 4 tane transfer yapılacak. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasak şampiyonluktan yana hiçbir şüphem yok."

'KIRGIN OLDUĞU KİMSE VAR MI?'

"Mevcut yönetimde kırgın olduğunuz kişiler var mı? Bu süreçte Dursun Başkan yanınızda olmadı mı?" soruna yanıt olarak Erden Timur şu ifadeleri kullandı:

"Sorunun ilk kısmını hatırlayamadım. Aslında hatırladım da hatırlayamadım diyorum sen de bir jest yap bana bari, hatırlatma… Keşke unutsaydım bu soruyu. Ben hep unuturum. Aşırı unutkanım. Müthiş bir nimetmiş. Son 7-8 yıldır fark ediyorum. En büyük yanlışı yapanı bile unutuyorsun. En güzel şey unutmak. Kendi nezdinde çaba gösterenler vardı yönetimimizde diyebilirim. Değer bakış açısı farklı düşünmektir, önemsediğin şeylerde farklı düşünmektir. Kimi insan çok önemser. Kendi hissettiklerimi anlattım. Temelde hissettiğim şeyden ötürü karar almıyorum, tamamen rasyonel. İş zorunlu bir şeye çıktı. O mücadelenin Galatasaray'a daha büyük şeyi olur. Kişisel bir mücadele değil. Galatasaray mücadelesi olacak. Önem farklılığı vardır diyebilirim."