Erden Timur'un kararı sonrası... Galatasaray'da flaş Mauro Icardi iddiası!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un ayrılık kararı sonrası Mauro Icardi'nin de sarı-kırmızılı ekibe veda edebileceği iddia edildi.
Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un görevinden istifa ettiğini açıklaması bekleniyor. Erden Timur'un ayrılık kararı sonrası Mauro Icardi için flaş bir iddia ortaya atıldı.
İKNA EDEN ERDEN TİMUR'UN PROJESİYDİ
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre, Erden Timur'un ayrılık kararı sonrası Mauro Icardi de Galatasaray ile yollarını ayırma ihtimalini düşünmeye başladı.
Haberde Mauro Icardi'yi Galatasaray'a gelmeye ikna eden detayın Erden Timur'un projesi olduğu hatırlatıldı. Arjantinli yıldızın Erden Timur'a verdiği ikinci şampiyonluk sözünü tutmak adına Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri reddettiği vurgulandı.
Galatasaray'ın 10 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Mauro Icardi'nin Sarı-Kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
47 MAÇTA 42 SKOR KATKISI
Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Icardi, tüm kulvarlarda 47 maça çıkıp 32 gol, 12 asistlik istatistik yakaladı.
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT Spor'dan o görüntüler hakkında açıklama!
- Taciz mesajları yüzünden hesabını gizledi
- Asgari ücretli ve emekli için karar çıktı!
- AKP'de moralleri alt üst eden anket!
- 'O günden bugüne ne değişti?'
- 'Villaları gasp eden kim?'
- Real Madrid'de Arda Güler çılgınlığı
- 'Reddediyoruz, geri çekin!'
- 'Esma Esad’ öldü' iddiası gündem oldu
- 'Tükendim' açıklaması gündem olmuştu: Diziye veda ediyor