Ünlü spor yazarı Serdar Ali Çelikler'den Sergen Yalçın eleştirisi

07 Kasım 2021 Pazar, 12:02

Beşiktaş'ın sahasında Trabzonspor'a yenilip farklı biçimde zirveden uzaklaşması geniş yankı buldu.

Habertürk gazetesinden Serdar Ali Çelikler, Abdullah Avcı'yı överken, Sergen Yalçın'ı eleştirdi.

İşte o görüşler:

"Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 0 çekmek, ligde liderden 10 puan geriye düşmek, hemen her maçta sıkıntı yaşamak, sezon başından beri süregelen sakatlıklar.. Beşiktaş yazarlarının hepsi bu sorunları anlatıyor. Ama hiçbiri "Sergen Yalçın hatalıdır" diyemiyor. Padişaha sevdiği atının öldüğünü söyleyemeyenler gibi.. Bu sene Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyorsa en büyük sebebi Sergen Yalçın'dır. Kredisi elbette fazladır ve olmalıdır da. Ama eleştirilemez değildir. Alex Teixiera ve Batshuayi transferleri Sergen Hoca'nın görme yeteneğini bozdu. Hoca, geçen sene kendisine 2 kupa getiren atletizm ve ritim takımı yerine 'teknik ve kalite'ye yöneldi. Ama onları oynatabilmek için başka taktik özellikler lazım. Beşiktaş, şampiyon olabilir mi? Bence tüm kredilerini tükettiler. Devre sonuna kadar hiç puan kaybetmemeliler. Erkan Özdamar iyi bir hakem değil. Olamayacak da. Durup dururken oyunu durdurdu. Neden? Darbesiz halde sakatlanan Hüseyin kendini yere attı diye. Saçmalıktı. Her iki takım da kendi lehlerine 1'er penaltı verilmediğini söyleyebilir. Kesin yabancı hakem lazım. En azından derbilerde..."

