Ünlü yönetmen Fatih Akın, Trabzonspor belgeseli çekecek

05 Mayıs 2022 Perşembe, 20:54

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35 haftasında, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Instagram hesabından üzerinde 'Trabzonspor' yazan bir kıyafetle, kendi fotoğrafını paylaşan yönetmen Fatih Akın, "Memleket işte… Oh beee… Trabzonspor. Şampiyon" ifadelerini kullandı.



Yönetmenin bir takipçisi Akın’ın fotoğrafının altına "Trabzonspor şampiyon olduğunda bir belgeselini çekeceğini söylemiştin abi. Umarız o da olur" yazdı. Akın da takipçisine "Olacak" şeklinde cevap verdi.



