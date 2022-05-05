Ünlü yönetmen Fatih Akın, Trabzonspor belgeseli çekecek
Yönetmen Fatih Akın, Instagram hesabından 38 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor için bir paylaşım yaptı. Akın yorumlarda, bir Trabzonspor belgeseli çekeceğini de belirtti.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35 haftasında, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Instagram hesabından üzerinde 'Trabzonspor' yazan bir kıyafetle, kendi fotoğrafını paylaşan yönetmen Fatih Akın, "Memleket işte… Oh beee… Trabzonspor. Şampiyon" ifadelerini kullandı.
Yönetmenin bir takipçisi Akın’ın fotoğrafının altına "Trabzonspor şampiyon olduğunda bir belgeselini çekeceğini söylemiştin abi. Umarız o da olur" yazdı. Akın da takipçisine "Olacak" şeklinde cevap verdi.
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