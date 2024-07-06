Uros Radakovic'in yeni adresi Sivasspor!
Sivasspor, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sırp savunma oyuncusu Radakovic'i transfer etti.
Süper Lig takımlarından Sivasspor, 30 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Uros Radakovic'i kadrosuna kattı.
Kente gelen Radakovic, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini 2 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.
31 Mart 1994'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Uros Radakovic, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı. Ardından Proleter, Bologna, Novara, Sigma Olomouc, Sparta Prag, Orenburg, Astana, Wisla Krakow ve Arsenal Tula formalarını giyen Radakovic, son olarak geçen sezon MKE Ankaragücü'nde oynadı.
Spor Haberleri
- Uros Radakovic'in yeni adresi Sivasspor!
- Galatasaray'dan Dursun Özbek'e tam yetki!
- Hollanda maçı öncesi A Milli Takım'a büyük destek!
- Wesley Sneijder'den A Milli Takım sözleri!
- Nagelsmann'dan İlkay Gündoğan açıklaması!
- Fenerbahçeli taraftarlardan UEFA'ya protesto!
- Hollanda efsanesinden Merih Demiral tepkisi!
- Berlin'de büyük Türk yürüyüşü!
- Wilfried Zaha'dan transfer itirafı!
- Hatayspor'dan İtalyan devine transfer
En Çok Okunan Haberler
-
- MHP'li Yönter'den 'Hesaplaşacağız' mesajı
- Bengü'ye Van'da pet şişeli saldırı
- Türk müsünüz sorusuna ne yanıt verdi?
- Terkoğlu'ndan MHP'li isme 'kurşun' yanıtı
- Şimşek imzaladı: İşte yeni zam ve ücretler
- İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüldü
- Hollanda maçı öncesi Almanya'da flaş karar!
- 'Sinan Ateş davasında neler gördüm'
- Canlı yayınında 'bozkurt' işareti
- En mesafeli burçlar hangileridir?