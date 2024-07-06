Uros Radakovic'in yeni adresi Sivasspor!

Sivasspor, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giyen Sırp savunma oyuncusu Radakovic'i transfer etti.

AA
Yayınlanma: 06.07.2024 - 18:49
Uros Radakovic'in yeni adresi Sivasspor!
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Süper Lig takımlarından Sivasspor, 30 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Uros Radakovic'i kadrosuna kattı.

Kente gelen Radakovic, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini 2 yıllığına Sivassporlu yapan sözleşmeye imza attı.

31 Mart 1994'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dünyaya gelen Uros Radakovic, futbola Kızılyıldız altyapısında başladı. Ardından Proleter, Bologna, Novara, Sigma Olomouc, Sparta Prag, Orenburg, Astana, Wisla Krakow ve Arsenal Tula formalarını giyen Radakovic, son olarak geçen sezon MKE Ankaragücü'nde oynadı.


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