Sivasspor'da Murat Paluli'nin sözleşmesi uzatıldı

EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Murat Paluli'nin sözleşmesini uzattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2024 - 21:02
Sivasspor'da Murat Paluli'nin sözleşmesi uzatıldı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Murat Paluli'nin sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu sonunda kırmızı-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Murat Paluli'nin kontratının yenilenmesi konusunda futbolcu ile anlaşmaya varıldı.

Murat Paluli, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Murat Paluli'ye formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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