Sivasspor'da Murat Paluli'nin sözleşmesi uzatıldı
EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Murat Paluli'nin sözleşmesini uzattı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, defans oyuncusu Murat Paluli'nin sözleşmesini yeniledi.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023-2024 sezonu sonunda kırmızı-beyazlı ekiple sözleşmesi sona eren Murat Paluli'nin kontratının yenilenmesi konusunda futbolcu ile anlaşmaya varıldı.
Murat Paluli, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, "Murat Paluli'ye formamız altında nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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