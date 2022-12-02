Uruguay'a galibiyet yetmedi! Muslera ve arkadaşları yıkıldı...
Uruguay, Dünya Kupası'nda Gana'yı 2-0 mağlup etti ancak averajla Güney Kore'nin gerisinde kalarak turnuvadan elendi.
2022 Katar Dünya Kupası H Grubu maçında Uruguay ile Gana karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Uruguay 2-0'lık skorla kazandı.
Karşılaşmada Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 26. ve 32. dakikada Giorgian De Arrascaeta kaydetti.
Gana'da Andre Ayew, 20. dakikada VAR incelemesi sonrası kazanılan penaltıyı değerlendiremedi. Ayew'in vuruşunu kaleci Rochet kurtardı.
Uruguay'da Fernando Muslera, Lucas Torreira süre almadı. Maxi Gomez, 80. dakikada oyuna girdi.
Bu sonucun ardından Uruguay, grupta 4 puana yükseldi. Güney Amerika temsilcisi, Güney Kore'nin Portekiz'i 2-1 yenmesinin ardından 4 puana yükselmesi sonrası averajla Güney Kore'nin gerisinde kaldı ve turnuvaya veda etti. Gana ise 3 puanda kalarak Dünya Kupası macerasını noktaladı.
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