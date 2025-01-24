U.S Gilloise, evinde Braga'ya karşı hata yapmadı
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında U.S Gilloise, konuk ettiği Braga'yı 2-1 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında U.S Gilloise, Braga'yı konuk etti.
Kral Baudouin Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.
Mücadelede ilk golü, Braga'dan Amine El Ouazzani 16. dakikada kaydetti. U.S Gilloise'nin golleri ise 50 ve 74. dakikalarda Franjo Ivanovic'ten geldi.
Braga'da Carvalho 79. dakikada, U.S Gilloise'de ise Koki Machida 82. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte U.S Gilloise, 11 puana ulaştı ve 15. sıraya yerleşti. Braga ise 7 puanla 27. sırada konumlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının son haftasında U.S Gilloise, Rangers'a konuk olacak. Braga ise Lazio'yu konuk edecek.
Etiketler: #Braga #avrupa ligi #Union Saint-Gilloise
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