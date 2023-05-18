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Usain Bolt: 'Rashford beni geçebilir'

Eski Jamaika'lı atlet Usain Bolt, Manchester Unıted'ın resmi sitesine çarpıcı açıklamalar yaptı. Bolt, ''Manchester United'ın en hızlı oyuncusu Rashford. Rashford, 20 metrede beni geçebilir.'' dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:23
Usain Bolt: 'Rashford beni geçebilir'
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Eski Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt, Manchester Unidet resmi sitesine çarpıcı açıklamalar yaptı. 

Bolt, 'sizce mevcut kadrodaki en hızlı oyuncu kim?' sorusuna 'Rashford olmalı' yanıtını verdi.

Futbolcularında çok hızlı olabileceğini belirten Bolt, 'Onu geçememeniz için mesafe ne kadar olmalı?' sorusuna ''Rashford, 20 metrede beni geçebilir. En fazla 30 metre olmalı. Futbolcularda çok hızlı ve patlayıcı özellikleri yüksek.'' ifadelerini kullandı.


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