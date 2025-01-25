Uşakspor otobüsüne taşlı saldırı

Balıkesirspor deplasmanı dönüşünde Uşakspor'un otobüsü taşlı saldırıya uğradı.

Uşakspor otobüsüne taşlı saldırı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2025 - 19:27

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Uşak Spor'un takım otobüsü, deplasmanda Balıkesirspor'a 2-0 mağlup oldukları maç sonrası taşlı saldırıya uğradı. Olayda, Uşakspor Sportif Direktörü Hasip Hayırcı burnundan yaralandı. 

Uşak Spor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"FUTBOL TERÖRÜNÜ LANETLİYORUZ! 

Takım otobüsümüz Balıkesir'de taşlı saldırıya uğradı. Saldırıda Sportif Direktörümüz Hasip Hayırcı burnundan yaralandı. 

Yetkili mercilerden bu saldırıyı gerçekleştiren şahısların bir an önce bulunmasını talep ediyoruz. Takipçisi olacağız."


Etiketler: #Balıkesirspor #Uşakspor #saldırı #taşlı saldırı
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